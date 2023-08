BÉRUBÉ, Raymond



À l'hôpital de Montmagny, le 11 août, est décédé à l'âge de 102 ans et 10 mois, monsieur Raymond Bérubé époux de dame Gisèle Martin. Il était le fils de feu Joseph Bérubé et de feu Imelda Pelletier. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances à la, de 12 h à 13 h 50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière des Pins de La Pocatière. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Gisèle; ses enfants: feu Micheline (Claude Pelletier), Pierre (Noëlle-Ange Roy), Martine (Donald Fraser), Robert (Lysane Francis); ses petits-enfants: André, Luc et Sarah Pelletier, Isabelle et Jean-Nicholas Bérubé, Geneviève et Julie Fraser, Maxime Bérubé et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel du CSD l'Islet Nord-Sud, du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et de l'hôpital de Montmagny pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. Don en ligne: https://cancer.ca/fr/