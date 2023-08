LÉVESQUE, Denis



Entouré de l'amour des siens, à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac le 12 août 2023, est décédé à l'âge de 67 ans et 10 mois M. Denis Lévesque; fils de feu Mme Gilberte Lagacé et de feu M. Omer Lévesque. Il demeurait à Rivière-Bleue, Témiscouata, autrefois à Québec. La famille recevra les condoléances à laà compter de 10 h.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Il était le frère de : feu Roger (Solange Bolduc) (feu Gilbert Tremblay), Simone (feu Jacques Guérette), feu Adrienne (feu Claude Pruneau), Denise (feu Jean-Paul Morneau), feu Aline (feu René Morneau), feu Monique, Margot, feu Gilbert, Alain (Nicole Ouellet), Michel (Lise Michaud). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Lévesque et Lagacé ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements particuliers sont adressés au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la santé du Témiscouata, 58, rue de l'Église, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0 ou à Diabète Québec, 3750 boulevard Crémazie E suite 500, Montréal (Québec) H2A 1B6. La direction des funérailles a été confiée à la