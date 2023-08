LAPOINTE, Lisette



Mercredi le 2 août 2023 à sa résidence est décédée Madame Lisette Lapointe, fille de feu Yvette Dumas et de feu Oscar Lapointe, à l'âge de 75 ans.Madame Lapointe laisse dans le deuil son fils feu Stéphane; ses frères et sœurs : Yvon (Marie Bérubé), feu Roger (feu Rolande Bouchard), Raynald (Marie-Claire Lascelles), feu Roland, feu Léon, feu Léonce, Lise (feu Hélène Poitras), Rolande, Hélène (Claude Gilbert), feu Noella et Lilianne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387. https://hsf.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1773&T=GENER&L=fr-CA&G=328&NFP=1&cscid=hsweb_hswebsite_navbar_GENfr&scanline=no&CURL=hsweb&_ga=2.196560879.252444635.1615305870-970576415.1599079922Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.