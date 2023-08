LAPOINTE, Gisèle



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 14 août 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Gisèle Lapointe, épouse de monsieur Michel Fortin. Elle était la fille de feu Léopold Lapointe et de feu Mme Alice Bélanger. Elle demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratif :Ses cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame Lapointe laisse dans le deuil son époux monsieur Michel Fortin ; ses frères et soeurs : Pauline (feu Alain Dauphin), Louise (Guy Lauzier), Huguette (Stéphane Robitaille), Johanne, Ghislaine (Alain Fournier), France (Jean-Claude Dignard), Suzanne (Jean-Yves Pelletier). Elle était également la soeur de feu Jacques (feu Nicole Giguère) ; ses beaux-frères et belles-soeurs : Serge Bureau (feu Michelle Lapointe), Jacinthe Fortin et Sylvie Lemieux (feu Gilles Fortin), ses deux filleules : Karine Noël et Caroline Pelletier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs du centre intégré de cancérologie (CIC) de l'hôpital Enfant-Jésus et du CLSC Orléans de Beauport ainsi que le personnel du centre de jour de la Maison Michel Sarrazin et le personnel des soins palliatifs du centre d'Hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 2075, rue de Champlain, Montréal (Québec) H2L 2TI ou au CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5