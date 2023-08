GAGNON LECHASSEUR, Juliette



Le 19 août 2023, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédée madame Juliette Gagnon, épouse de feu monsieur Gervais Lechasseur. Elle était la fille de feu dame Ida Cloutier et de feu monsieur Wilfrid Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Josette (feu Lee Boyden), Yves et Nathalie (Jean-Luc Bérubé); ses petits-enfants : Eric Boyden, Isabelle Lechasseur (Samuel D'Anjou) et Sébastien Lechasseur (Joëlle Duchesne); ses arrière-petits-enfants : Shawn et Tyler Boyden, Philippe et Elizabeth Bérubé; ses frères : Jean-Guy et Viateur et leurs conjointes respectives ainsi que Raoul; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la soeur de Thérèse, Rita, Roger, Réal et Léonard, qui l'ont tous précédée. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ), des services de soins palliatifs à domicile du CLSC Sainte-Foy ainsi que des services de soins palliatifs à domicile de la Maison Michel-Sarrazin pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer Site web : www.cancer.ca