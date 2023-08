TREMBLAY, Charlotte



À l'Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ), le 19 août 2023, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée madame Charlotte Tremblay. Elle est allée rejoindre son époux feu monsieur Edmond Rousseau et sa fille feu Renée Rousseau. Elle était la fille de feu monsieur René Tremblay et feu madame Rose-Alma Létourneau. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.L'inhumation des cendres se fera le même jour. Elle laisse dans le deuil sa fille Charlotte Jr. Elle était aussi la sœur de feu Jacqueline Tremblay (feu Jean-Baptiste Blouin) et de feu Georgette Tremblay (feu Laurent Turgeon). Lui succède de nombreux neveux et nièces, des familles : Blouin, Côté, Rousseau et Turgeon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Opération Enfant-Soleil au www.operationenfantsoleil.ca Madame Charlotte Rousseau a été confié au