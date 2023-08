FAUCHER, Ginette



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 août 2023, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Ginette Faucher, épouse de monsieur Daniel Girard, fille de feu dame Marie-Jeanne Proulx et de monsieur Jean-Noël Faucher. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son complice des 48 dernières années Daniel; son fils Laurent (Estelle Grégoire); sa fille Catherine (Patrice Côté); ses petits-enfants : Lana, Elliot, Arnaud, Olivier, Romane et Émilie. Elle laisse également dans le deuil son père Jean-Noël; ses frères et sœurs : Daniel (Christine Bussière Croteau), Claude (Danielle Grégoire), Michelle (Philippe Castel), Diane, Sylvain (Andrée Faucher); ses beaux-frères et belles-sœurs : Solange (Gilles Roy), Rosaire (Louisette Daigle), Gaétane (Michel Couture), Lisette (Jean-Yves Racine) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la dévouée équipe de cancérologie du CHU de Québec pour leur bienveillance et professionnalisme. Un merci spécial également à l'extraordinaire équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec qui ont fait preuve de douceur, d'écoute et d'empathie.La famille y recevra les condoléances à compter de 12 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, 418-525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.