MORIN, Wilfrid



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 août 2023, est décédé à l'âge de 89 ans, monsieur Wilfrid Morin, époux de madame Lorette Mercier. Il était le fils de feu Isaïe Morin et de feu Marie-Anne Fournier. Il demeurait à Saint-Lazare, autrefois de Saint-Nérée, Bellechasse.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse madame Lorette Mercier. Il était le frère de : feu Marie (feu Alphonse Genest), feu Gertrude (feu Armand Therrien), feu Rolande, feu Louisette (feu Jean-Marie Lachance) et feu Jeanne d'Arc (feu Arsène Gagnon). De la famille Mercier, il était le beau-frère de : Henri (Dolorès Bilodeau), feu Jeanne-d'Arc (feu Jean-Guy Larochelle), Gaétane (Conrad Fauchon), feu Gaétan (Carmelle Roy), Normande (Marcel Larochelle) et feu Jeannette (Armand Viel). Il laisse également dans le deuil ses filleul(e)s : Linda Genest, Isabelle Fauchon, Yvon Roy-Tessier et Miguel Roy ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la :