DE LAUNIÈRE LEPAGE, Anita



À l’Hôpital Chauveau, le 20 août 2023, à l’âge de 95 ans, est décédée dame Anita De Launière, épouse de feu monsieur Romuald Lepage. Elle fut aimée de sa mère feu dame Olivette Cloutier, de ses pères feu monsieur Roland de Launière et feu monsieur Télesphone Verret et de sa tante Marie-Paule De Launière. Elle demeurait à Québec, dans le quartier de Loretteville de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles.où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. Une célébration de vie suivra au sous-sol de l’église. Elle laisse dans le deuil sa fille unique, Sylvie (feu Patrick Flaherty), son frère Jean-Claude (feu Rachel Garneau) et sa soeur feu Rollande (feu Benoît Parent), sa nièce Nicole (Michel Cantin), ses petites-nièces Josée et Renée Martel, ses petites-filles et arrière-petits-enfants par alliance : Robin et Heather Flaherty, James et Fiona Park; ses belles-soeurs : feu Jeanne D’Arc (feu Henri Berger), feu Gilberte (feu Antoine Berger et feu Pierre-Paul Chénard), feu Marie-Paule, feu Jacqueline, feu Yvette et son beau-frère Gaston Bégin (Nicole Blouin); ses autres nièces et neveux, de la famille Parent : Denis (Anne-Marie Saldana), Richard (Liliane Plante) et Claire (feu Michel Genest); de la famille De Launière : Michel (Carole Dionne), Ginette, feu Gilles, Lorraine, Suzanne et Jean (Nathalie Faucher); des familles Berger : Rina, Clermont, Colette (Ghislain Caouette), Jocelyn, Dany, Yolain, Gérald, Nancy (René Belzile), feu Gilles, Daniel (Anne Faganel) et France; et de la famille Bégin : Johanne (Marie-Claude Lachance), Lucie (Réal Cadieux) et Cimon; ses autres petits-neveux et nièces, ses arrière-petits-neveux et nièces, ses cousins et cousines, les familles Cloutier et de nombreux parents qui l’ont précédée; de même que ses amis et amies de la compagnie Paquet, du Cercle des Fermières et du tissage au métier, des Aînés dynamiques, de Prospère Vincent, du Renouveau 55, du Partage chrétien, des quilles, de la pétanque, du golf, du ski de fond, du whist et des Chevaliers de Colomb et Colombes du conseil de Montcalm no 5529 qui ont eu le plaisir et le privilège de la côtoyer. Durant sa brève maladie, elle a été une battante avec la lueur d’un espoir infaillible jusqu’à la fin. Une femme d’exception, elle restera à jamais une source d’inspiration et sera toujours dans nos coeurs! La famille tient à remercier vivement tous les intervenants des soins palliatifs à domicile du CLSC de la Jacques-Cartier de Loretteville pour leur appui soutenu et leurs extraordinaires services rendus et plus particulièrement la Dre Michèle Lavoie pour son dévouement exceptionnel; de même qu’à exprimer son immense gratitude au personnel de l’unité des soins palliatifs de l’Hôpital Chauveau pour leurs bons soins prodigués dans le plus grand respect. Les témoignages de sympathie peuvent être traduits par un don à la Fondation AGES, 155 boul. Charest Est, 1er étage, Québec, QC G1K 3G6, 581-700-7068, https://geriatriesociale.org