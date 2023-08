DUMONT, Josée



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Marie-Josée Dumont après une longue bataille contre le cancer. Elle s'est éteinte le 21 mars 2023, à l'âge de 60 ans, à la Maison de soins palliatifs du Littoral. Elle demeurait à Saint-Etienne-de-Lauzon. Outre son conjoint, Claude Mineault, elle laisse dans le deuil ses deux enfants, Audrey Caroll (Mackenzie) et Mattiew Dumont (Natasha Dwyer); sa mère Monique Boisvert, son frère Martin Dumont et sa sœur Guylaine Dumont (Gregor Jelonek), ainsi que ses petits-enfants : Megan et Aiden, ainsi que ses nièces : Élodie Dumont, Gabrielle et Cloé Jelonek, plusieurs, cousins, cousines Boisvert/Dumont et les oncles et tantes du côté des Boisvert : spécialement Sylvie et Guylaine, Florence et Carol et Verna qui ont été là jusqu'à la fin. Et tout le monde qui a célébré avec elle lors de son fabuleux party d'au revoir! Il y a aussi ses Amis proches Diane et ses amis de longue date Céline et Alain. Son grand cœur, sa passion pour les fleurs et sa joie de vivre nous manqueront à tout jamais. Nous lui lèverons notre verre vers le ciel symboliquement le 2 septembre près du lac! Merci à tous ceux et celles qui l'ont accompagnée dans les derniers mois, années... Vous pouvez faire un don à la Maison du Littoral où elle a vécu dans la sérénité et l'amour ses derniers moments:https://www.mspdulittoral.com/donner/La famille vous accueilleraà la maison funérairesuivi de l'inhumation au cimetière de St-Étienne à 13h.