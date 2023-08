DUBOIS, Louise



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 14 août 2023, à l'âge de 62 ans est décédée madame Louise Dubois, fille de feu Nicolas Dubois et de feu Lucille Fortier. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Lucien (Nicole Côté), feu Laurette (feu Marcel Buteau), Pauline (Yvon Bolduc), Francine (feu Gaétan Larochelle), Yvon (Diane Bouffard), Pierrette (Roger Lemay), Gilles (Sylvie Bélanger) et Jean-Luc (Gisèle Sévigny); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité du Jardin du Centre d'hébergement Paul-Gilbert pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la résidencede 9 h à 11 h pour recevoir les condoléances.suivi de la mise en terre au cimetière de Saint-Nicolas.