MALENFANT, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juillet 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean Paul Malenfant, époux de madame Louise Lavallée. Il s'installe à Lévis en 1958 où il enseigne à l'école Notre-Dame. Il a mené une longue carrière de plusieurs années dans le monde de l'éducation, notamment comme professeur de français de cinquième secondaire à l'école Mgr Déziel et la polyvalente de Lévis. Il était le fils de feu Amarilda Lavoie et de feu Charles-Eugène Malenfant.La famille recevra les condoléances aule vendredi 1er septembre 2023, de 18 h à 21 h et le samedi 2 septembre 2023, de 9 h à 10 h 30.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Élise (Clément Lemieux), Hélène (Carle Marleau), Grégoire (Alyson Harvey), Richard (Louise Bédard), Rachel (Pierre Lapointe) et Claudine (Michel Caron); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; sa sœur Gabrielle; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Il était le frère de feu sœur Marie, feu sœur Gilberte, feu Martin, feu Marcel ptre, feu sœur Fernande, feu soeur Françoise, feu Roland, feu sœur Lucienne, feu Jean-Louis s.c., feu Lucien s.c., feu Thérèse et de feu Charles-Henri. Il laisse également dans le deuil la famille Lavallée : Janine (feu Raoul Carrier), Lucille (feu Roger Plourde). Il était le beau-frère de feu Gilles (feu Julie Marcotte), feu Jean-Claude (Lucille Laliberté) ainsi que ses filleuls Gabriel Lemieux et Elisabeth Lapointe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.ca.