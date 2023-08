LAMONTAGNE, Sylviane



À l'Hôpital de Saint-Georges, le dimanche 20 août 2023, est décédée à l'âge de 59 ans et 5 mois, madame Sylviane Lamontagne, épouse de monsieur Réjean Labonté. Elle était la fille de feu Emilien Lamontagne et de feu Ghislaine Blanchette. Elle demeurait à Sainte-Justine et était native de Toronto. Madame Sylviane Lamontagne sera exposée à la salle du :le dimanche 3 septembre de 19h à 21h30 et le lundi 4 septembre de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Vous pourrez visionner la cérémonie le lundi 4 septembre à compter de 18h en cliquant sur l'onglet vert webdiffusion dans le haut de l'avis de décès sur le site internet de la maison funéraire (www.royetgiguere.com). Elle laisse dans le deuil, outre son époux Réjean Labonté, ses enfants : Amie Lamontagne et Guillaume Mercier ainsi que son petit-fils Olivier Mercier ; les enfants de son époux : Annick Labonté (Jimmy Poulin) et Jérôme Labonté ainsi que les petits-enfants de son époux : Maude, Amélie et Alicia Poulin. Elle était la sœur de : Régean, feu Linda et Lauriane (Frank Hutchings). De la famille Labonté, elle était la belle-fille de feu Roland Labonté (feu Madeleine Fortier) et la belle-sœur de : Ghislain, Nicole (Adrien Boucher), Ginette (feu Robin Roy) et Pierrot. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au Dr Mathieu Rousseau-Gagnon et au personnel du Centre d'hémodialyse de l'Hôpital de Saint-Georges pour leurs bons soins et leur soutien. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du rein, 5160, boul. Décarie Suite 880, Montréal, QC H3X 2H9.