LABRECQUE, Marcel



À son domicile entouré des siens, le 21 août 2023, à l'âge de 84 ans et 4 mois, est décédé monsieur Marcel Labrecque, époux de madame Pauline Gagnon, fils de feu monsieur Nérée Labrecque et de feu madame Marie-Alice St-Pierre. Il demeurait à Sainte-Claire de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.et de là, au Colombarium du cimetière paroissial. Il est allé rejoindre ses deux petits garçons et il laisse dans le deuil son épouse, Pauline Gagnon; ses enfants: Yves (Andrée Vaillancourt), Chantal (Guy Gravel), René et Thierry (Julie Tremblay); ses petits-enfants: Elyse, Marie-Pier et Samuel Labrecque, Joseph et Adam Gravel, Ismaël et Elsa Labrecque, Abraham et Izaac Labrecque ainsi que Philippe Boucher; ses arrière-petits-enfants: Alice, Charlotte, Raphaelle et Félixe Allard, Léo et Hubert Labrecque ainsi qu'un petit nouveau bientôt en provenance de l'Angleterre. Il était le frère de : feu Patrick (feu Bernadette Shink), feu Jean-Charles (Rosanne Shink), feu Jeannette (feu Claude-Aimé Godbout), feu Marie-Paule (feu Henri Guillemette), feu Roland (feu Edmée Tremblay), feu Robert (feu Thérèse Brousseau), feu Rodrigue (feu Marie Verreault), feu Fernand et Doris (Richard Bolduc). De la famille Gagnon, il était le beau-frère de : feu Philippe (Jeannine Fradette), feu Charles, Gilles (Ghislaine Roy), feu Marius (Cécile Fradette), feu Madeleine (feu Luc Fortin), Annette (feu Victor Fortier), Céline (feu Jean-Paul Lacasse), feu Louisette (Hermel Lefebvre), Germain (Martine Laflamme), Normand (Odette Lacasse) et feu Paul. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Jacques Béchard et Dre Sandrine Tanguay pour le soutien et les soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Case postale 1, Sainte-Marie, Québec, G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Labrecque a été confié pour crémation à la :