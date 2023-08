SIMARD, Françoise Audy



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de madame Françoise Audy Simard le 7 août à l'âge de 89 ans. Elle était la fille de feu Lucille Guilbault et de feu Eugène R. Audy. D'un premier mariage, elle était la femme de feu Maurice Simard et elle a été, d'une seconde union, la conjointe de feu Armand Pichette. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc-André ''Marco'' (Christiane Marceau), feu Francine (André Angers) et Steeve (Chantal Latouche). Ses petits-enfants : Mélanie (Mathieu Ducharme), Kevin, Karine, Patrick, Josyanne (Michaël Boulay Samson), Michaël (Bianca Denault), Jessie (Carl Duliepre) et Loïc. Ses arrière-petits-enfants: Logan, Dylan, Ludovick, Maïsha-Emée et Zachary. Ses frères et sœurs ; Jeanine, Lucille (Luc Lagacé). Hélène, Roger (Linda Leclerc), feu René, feu Régis et feu Robert. Plusieurs neveux, nièces, belles-sœurs, beaux-frères, cousin(e)s et ami(e)s. La famille accueillera parents et amis auUn merci spécial au Jardin Le Flandre et à l'hôpital Laval pour leurs bons soins.