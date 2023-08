BOUCHER, Henri



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 20 août 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Henri Boucher, époux de Madame Nicole Mercure, fils de feu Thomas Boucher et de feu Cécilia Sirois. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Andrée, Martin (Nathalie Boulet) et Stéphane; sa petite-fille Molly Boucher; ses frères et sœurs : Marielle (feu Raymond Fréchette), feu Gérard , Jacques (Claudette Paré), Yvette (feu Gérard Tardif), Jean (feu Yolande Mathurin), Louise, Denise (Carol Roberge), Marcel (Céline Noël) et Loraine (feu Yvon Méthot); sa belle-sœur Diane Mercure (Raynald Pageau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à Denis, Ginette et Marlène ainsi qu'au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral via https://www.mspdulittoral.com/donner/. La famille vous accueillera aule dimanche 3 septembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, ainsi que le lundi 4 septembre de 9 h à 11 h pour recevoir les condoléances.