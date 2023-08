DEMEULE, André



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 1e août 2023, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur André Demeule, époux de madame Pauline Gignac. Il était le fils de feu dame Cécile Mercier et de feu monsieur Elzéar Demeule. Il demeurait à Québec. Il était retraité de l'Université Laval.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée; madame Pauline Gignac, ses enfants: Mario (Danielle Breton) et Stephen (Manon Pouliot); ses petits-enfants: Marc-Antoine Demeule (Alexandre Harvey Lemay), Charles Breton-Demeule (Arianne Gauthier), Élizabeth Demeule (Antoine Robichaud Ducharme) et William Demeule (Alexandra Valières). Il laisse également dans le deuil son frère Jocelyn (Nicole Julien), ses belles-sœurs et beaux-frères : Jacqueline Blais (feu Richard Demeule), Maurice Leclerc (feu Colette Demeule), Donat Patry (feu Lilianne Demeule), ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Gignac : Aline Siborne (feu Jean-Guy Gignac), Françoise Gignac (feu Marcel Dussault), Jacques Gignac (Diane Déry), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis très chers, amis cursillistes et amis de la grande famille du scoutisme. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués, leur accompagnement et leur bienveillance.La famille recevra les condoléances au même endroit à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres aura lieu à 15 h 45 avec la famille immédiate au cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec. Téléphone : 418 682-6387. Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.