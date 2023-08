ALBERT, Guy



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 21 juillet 2023, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur Guy Albert, époux de madame Esther Bouchard, fils de feu madame Marie Horth et de feu monsieur Zénon Albert.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12h.Les cendres seront déposées au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière St-Charles, le samedi, 2 septembre en après-midi en toute intimité. Outre son épouse, madame Esther Bouchard (l'amour de sa vie), il laisse dans le deuil ses enfants: Paul, Marie (Marc Audet), Louise (Yvon Tremblay); ses petits-enfants: Pierre-Olivier, Gabrielle, William, Catherine, Sarah-Maude et Justine; ses frères et ses sœurs: Bernard (Germaine Talbot), Simone et Anita; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bouchard: Michel (Hermance Villeneuve), Cyprien, Claudine, Jacinthe (Gaston Plourde), Doris (Jules André Côté) et Marcelle (Gilles Boudreault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s (tout spécialement Raymond Bourdages, Louis Chrétien, Arthur Lemarquand, Norman Reader et Eddy Loisel). Il est allé rejoindre sa fille Sonia, son frère John, ses sœurs: Alice, Mathilda et Berta, ses beaux-frères: Norbert Bouchard, Jacques Bouchard et Jean-Marc Bouchard, Adémard Garnier et Chester Whittom. Un homme de cœur qui a marqué l'histoire durant ses 46 ans de pratique en médecine interne à l'Hôtel-Dieu de Gaspé (1964-2010) et qui a été honoré, en 2006, par l'Association medicale canadienne pour sa grande contribution médicale en région éloignée. Guy était une force de la nature, ce chêne inébranlable. Nous nous souviendrons à jamais de sa grande résilience, de sa bonne humeur, de son calme exemplaire, de sa prestance et de son humanisme exceptionnel. Bien que la peine ressentie soit immense, elle ne saurait se mesurer à l'amour que Guy a su nous donner et au bagage qu'il nous a transmis. Toutes les personnes qui ont eu le privilège de bien le connaître ou de le côtoyer ont appris quelque chose de cet homme si grand, notamment la sagesse. La famille tient à remercier sincèrement Annie Desmeules pour tout le support et l'amour portés à son égard depuis de nombreuses années, Dr Claude Patry (son médecin de famille), Dres Johanne Provencher et Maryse Archambault ainsi que tout le personnel soignant et non soignant des soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour les excellents soins, le respect et la tendresse qu'ils lui ont procurés jusqu'à son dernier souffle. Ils ont toutes et tous été également extraordinaires avec les proches.