GIROUX, Céline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Céline Giroux. Elle était la fille de feu M. Henri Giroux et de feu dame Laurette Turmel. Native de Matane, elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h20.et de là au columbarium F.-X. Bouchard Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre-Claude Gagnon (Marie-Josée Tremblay) et Caroline Gagnon (Éric Boucher) ; ses petits-enfants : Catherine, Philippe, Élizabeth et Charles Gagnon, Samuel Paquin et Alicia Boucher ; ses soeurs et son beau-frère : Thérèse et Denise (Serge Voyer), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont prédécédée. La famille remercie sincèrement toutes les personnes de la résidence du Collège qui ont pris soin et données de l'amour à Mme Giroux, ainsi qu'aux médecins, infirmières et préposés qui l'ont accompagnée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation du CHU de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone 418 525-4385. Don en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/ ou à la Société de recherche sur le cancer, 625 av. du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Qc), H3A 3S5. Par téléphone au 1(866) 343-2262, site internet : www.recherchecancer.ca