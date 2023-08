LACASSE LECLERC, Laurette



Le 20 août 2023 est décédée à son domicile Laurette Lacasse Leclerc à l'âge de 100 ans et 5 mois. Elle était l'épouse de feu Paul-Emile Leclerc. Elle est partie comme elle le souhaitait, subitement et sans souffrance.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Claude Bergeron) et Joan (Richard Readman). Notre petite princesse est partie trop tôt même si on reconnaît la chance de l'avoir eue aussi longtemps. Elle était une femme aimée et aimante.Les cendres seront mises en terre le 21 septembre à 10 h 30 au Cimetière St-Charles, 1120 St-Vallier Ouest, Québec.