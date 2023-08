DESCHÊNES, Étienne



À l'hôpital Jeffery Hale, le 24 août 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Étienne Deschênes. Il était le fils de feu monsieur Hormidas Deschênes et de feu dame Marie-Rose Fontaine. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil son fils Sébastien; la mère de son fils Pierrette Sylvain; ses frères et sœurs : feu Gemma (feu Alfred Larochelle), feu Rita (feu Willie Goulet), feu Raymond (feu Rita Turgeon en premières noces, Marie Fecteau en deuxièmes noces), feu Marie-Berthe (feu Philibert Dubois), feu Viateur (Françoise Rivest), feu Françoise, feu Denise et feu Gervaise ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sylvain : Louisette, Denise, Claudette (Léo Toussaint), Adrienne (Robert Paradis), Nicole (feu Normand Labbé), Julien (Isabelle Vachon) et Mario (Diane Gauvin). Il laisse également dans le deuil la famille Dallaire, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'hôpital Jeffery Hale pour les excellents soins prodigués avec respect et empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Élan de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, 2975 Chem. Saint-Louis local B-110, Québec (QC) G1W 1P9, tél. : 418-529-9141, web : https://fondationelan.com