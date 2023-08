LECOURS, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 juillet 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Claude Lecours, époux des soixante-dix dernières années, de madame Denise Noël. Demeurant à Lévis, il était le fils de feu Alphonse Lecours et de feu Alice Annie Boyd, et le fils adoptif de feu Lucien Lecours et de feu Évangéline Carrier; le gendre de feu Joseph Noël et de feu Antoinette Dumas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Sylvie Cameron), Martine et Bruno (Marie-Josée Barras); ses petits-enfants : Geneviève (Luc Noreau), Patricia, (Pierre-Luc Gonthier), Marjolaine, Marie-Michèle, Laurence et Dominique; ses arrière-petits-enfants : Félix et Emma Gonthier et Zack Noreau; ses sœurs : Céline, Claire et Hélène; son beau-frère Dominique Noël. L'ont précédé, ses frères et sœurs : feu Rita, feu Pauline, feu Madeleine, feu Fleurette, feu Paul et feu André; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Gonzague, feu Jeanne-d'Arc, feu Gilles, feu Thérèse, feu Rita, feu Clément, feu Lucette, feu Viateur, feu Benoit, feu Jean-Claude et feu Laurier. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines des familles Lecours et Noël; plusieurs ami(e)s proches, dont les membres des familles Boucher, Lapierre, Bernier, Lamontagne, Simoneau, Tessier et Samson, Choquette, Lambert et tant d'autres. La famille tient à remercier le personnel du 8e étage de médecine de l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel de la résidence Monseigneur Bourget pour les soins qui lui ont été prodigués. Prière de compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 2 septembre 15 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".