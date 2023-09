Alaclair Ensemble présente Lait paternel: une critique sociale qui va faire réagir

Les gars d’Alaclair Ensemble débarquent avec un nouveau projet qui revisite et analyse froidement les dernières années de leur parcours, de la pandémie au mouvement #MeToo, en plus de faire une place à un rappeur déchu, le temps d’une chanson.

C’est le 1er septembre, près de quatre ans après leur dernier projet, que le nouvel opus d’Alaclair Ensemble, Lait paternel, prendra le marché d’assaut. Les MC en avaient gros sur le cœur et sont prêts à faire face aux réactions du public concernant cet album franc, nuancé et dont les opinions présentées ont de quoi en froisser quelques-uns. Le collectif de Québec n’a toutefois pas perdu sa touche ludique et humoristique pendant son absence.

«[Sur l’album], on rigole du genre de spectacle social de prise de position dans lequel on vit présentement», admet sans gêne Robert Nelson, connu aussi sous le nom de Ogden. «Il y a des idées [dans la société] qui sont super bonnes, mais qui deviennent tellement populaires que ça en devient une mode; c’est là que c’est le bon moment d’en rire et de se remettre en question», note le cadet d’Alaclair Ensemble.

«Ça va faire une vague, si on l'amortit pas/ T'as peut-être raison, j'ai peut-être raison/ Mais qu'en disent les gawds?», rappe notamment KNLO, sur le morceau Mon ami conspi.

«Cet album-là cultive une énergie qui t’amène à toujours te questionner», assume calmement Eman, un membre du collectif, en entretien avec Le Journal. «Comme société, on est forcé de prendre position sur des débats sans même réfléchir; c’est important de ne pas se braquer et d’essayer de comprendre l’autre», explique celui qui a également présenté un projet solo en mai.

Maybe Watson: et si c’était à refaire?

Impossible d’écouter Lait paternel, d’Alaclair Ensemble, sans remarquer le bref retour de Maybe Watson, l'un des membres fondateurs du groupe qui s’est fait montrer la porte en 2020 dans la foulée des dénonciations qui ont constitué le mouvement #MeToo. Du propre aveu de KNLO, lors d’une entrevue avec Le Journal, si c’était à refaire, la situation serait gérée différemment.

«Il y avait une grande pression collective et très peu de temps pour réfléchir à tout ça», admet le MC. «Les réflexions et les discussions ont beaucoup évolué depuis [2020], pas seulement dans le showbiz, mais au sein de nos propres cercles également», ajoute-t-il.

«J’aurais pref que ce soit dealt différemment, mais let’s be honnest, ça m’a fait travailler ma résilience», rappe quant à lui Maybe Watson, sur Carte postale.

Sur ce son, qui donne pratiquement le ton à l’album, «Wats» s’exprime sans compromis sur sa réhabilitation et son absence forcée de la scène, après que le groupe a été mis au courant d’une «histoire inacceptable» le concernant. Les détails de l’événement n’ont jamais été dévoilés et aucune poursuite n’a été entamée contre le rappeur.

Selon les membres du groupe, il était «quasiment impensable» de présenter un nouvel élan, tout en faisant comme si Maybe Watson et cette situation n’avaient jamais existé. En fait, même si le lien professionnel entre le rappeur déchu et le collectif est rompu, les autres liens qui les relient sont encore bien vivants.

«Wats reste un ami, il reste un membre de la famille», affirme Robert Nelson. «Les dialogues sur cette situation se sont poursuivis, et c’était rendu très cohérent, par rapport à nos cheminements à travers ces dialogues, de lui faire une place sur l’album», raconte-t-il.

Lait paternel, présenté sous l’étiquette 7ieme Ciel Records, sera disponible le 1er septembre. Alaclair Ensemble sera à l’Imperial Bell le 7 septembre, ainsi qu’au Club Soda le 29 septembre.

À la suite de l’écoute de cet album, force est de constater que «Les minces», comme ils aiment se surnommer, sont de retour en force. Sur ce généreux effort de 16 chansons, Alaclair livre des versets aussi honnêtes que comiques, tout en surfant aisément, comme seuls eux en sont capables, sur les rythmes riches du producteur Vlooper.