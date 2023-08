Andre Burakovsky, un choix risqué pour les «poolers», saura-t-il éviter les blessures?

L’attaquant du Kraken de Seattle Andre Burakovsky a visité l’infirmerie trop souvent à son goût dans les récentes années et son directeur général, Ron Francis, espère que ses problèmes sont de l’ordre du passé.

Le hockeyeur de 28 ans se veut un élément fiable en offensive quand il est en pleine forme. Toutefois, ce fut rarement le cas depuis les séries de 2022. À l’époque avec l’Avalanche du Colorado, il s’était illustré en finale de la Coupe Stanley malgré une fracture de la cheville. Puis, à sa première campagne chez le Kraken, une déchirure à l’aine a ruiné ses plans en février; avant de tomber au combat, il avait amassé 39 points en 49 rencontres.

Burakovsky a également inscrit 61 points en 82 matchs lors de la saison 2021-2022 et s’il maintient ce rythme de croisière, Seattle pourrait de nouveau surprendre au sein de la section Pacifique. L’an passé, le club a non seulement atteint les séries, mais il a aussi vaincu les «Avs» au premier tour et a forcé les Stars de Dallas à disputer sept parties en deuxième ronde. Si l’ailier avait joué, sa formation aurait possiblement poursuivi son chemin, d’après le DG.

«Il était notre meilleur pointeur quand il s’est retrouvé à l’écart. Ainsi, nous espérons qu’il reviendra au niveau d’antan, a déclaré récemment Francis au quotidien The Seattle Times. À cette période de l’année, c’est difficile de marquer des buts, mais voilà un gars pouvant réaliser un jeu individuel et vous donner un but, que ce soit en avantage numérique ou à forces égales, grâce à son arsenal d’habiletés.»

«Il a la capacité de réussir cela, avec son tir et son talent. Donc, nous a-t-il manqué? Oh que oui.»

Un gagnant

L’ancien des Capitals de Washington est un double vainqueur de la coupe, puisqu’il a soulevé le trophée une première fois au printemps 2018. Son employeur actuel et les poolers qui le sélectionneront cette année se croisent les doigts pour que sa production soit à la hauteur de sa réputation. Dans le Nord-Ouest américain, la haute direction a laissé aller Daniel Sprong, Morgan Geekie et Ryan Donato, qui ont accumulé 101 points pendant le dernier calendrier régulier.

Heureusement pour Francis, Matty Beniers devrait poursuivre sa progression, tandis que Jared McCann pourrait reprendre là où il a laissé les choses en 2022-2023. Il a établi des sommets personnels avec 40 filets et 70 points.

Jeudi, le Kraken a offert un contrat d’une saison et 775 000$ à l’attaquant Devin Shore, qui a porté les couleurs des Oilers d’Edmonton la saison dernière.