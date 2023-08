SIMARD LACHANCE, Ghislaine



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 21 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Ghislaine Simard Lachance, épouse de monsieur Adrien Lachance, fille de feu madame Marie-Blanche Pageau et de feu monsieur Joseph Simard. Elle demeurait à Québec.Outre son époux Adrien, elle laisse dans le deuil ses fils Stéphane (Maryse) et Éric; ses petits-enfants: Maxime et Dominique; ses arrière-petits-enfants : Angélica, Thomas et Élena; son frère et ses sœurs : Monique, Céline (Raymond) et Gilles (Marie-France); l'ensemble des familles Simard et Lachance; sa complice Marthe, ainsi que ses ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux et celles qu'elle aimait dont ses frères et sœurs : Gilberte, Laurence, Marc, Jeannine, Claude et Lise, ses parents et ses ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLa famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leur dévouement et les services offerts. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du centre d'hébergement St-Jean-Eudes. Site Web: https://www.chsje.com/fondation/ Des formulaires seront disponibles sur place.