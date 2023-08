GUIMOND, Marcel



À Saint-Pierre-Baptiste, le 14 juillet 2023, à l'âge de 77 ans est décédé accidentellement monsieur Marcel Guimond, époux de feu madame Lisette Hamel. Il demeurait à St-Ferdinand et était natif de Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy, Vicky (Pascal Boutin), Annick (Christian Perreault), feu Michaël; ses petits-enfants : Francis (Marie-Pier), Dave, Alyson, Megan (Alexandre); ses arrière-petits-enfants Louis-Philippe et Chloé; sa soeur Diane Guimond (feu André Dionne) et sa fille Magalie (Donald) leur fils Mathieu; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Martial (feu Pauline Pilon), feu Yolande (feu Jean-Paul Talbot), Hervé (Gisèle Dumont), Lionel (feu Anita Bédard) (Rose-Annette Garant), Anita (feu Julien Leclerc), feu Berthe-Alice (feu Jean-Roch Leclerc), Aurèle (Henriette Piché), Fernand (Clémence Dion), feu Donatienne (feu Normand Blais), feu Bernise (Jean-Paul Côté), Carmen (feu Lionel Auger). Il laisse également ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 13h. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire