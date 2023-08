ST-CYR BRUNEAU, Claire



À la Maison Michel-Sarrazin, le 18 août 2023, est décédée paisiblement et entourée de l'amour des siens Claire St-Cyr (Bruneau).Elle laisse dans le deuil son époux Jean Bruneau, sa fille Marie Bruneau, ses frères et sœurs feu Benoît (feu Françoise Robitaille), feu René (feu Hélène Bérubé), feu Julienne (feu Jean Prémont), Michel (Réjeanne Bisson), feu Dom André osb., Louise, feu Bernard (Lucille Labbé) et Marcel. Elle quitte également sa belle-sœur Louise Simard et son beau-frère Jean-Pierre Samson ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami (e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h 30 à 11 h 45.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Visionner la cérémonie " sur le site web de la Coopérative. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Charles. Sincères remerciements au personnel et aux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin ou à la Société canadienne du cancer.