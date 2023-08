PONTON, Laurent



Au Domaine Saint-Dominique, le 20 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Laurent Ponton. Il était l'époux de feu dame Pauline Gervais, fils de feu dame Germaine Arpin et de feu monsieur Louis-Orient Ponton. Natif de Saint-Guillaume d'Upton, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 11h à 14h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil : sa fille Annie (Pierre Cossette); ses fils de cœur : Yves (Julie Roy) et Jean (Anita Dorion); ses petits-enfants de cœur : Éric, Marie-Ève, Valérie, Catherine, Sophie et Laurie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de : feu Réal (feu Françoise Desrosiers), feu Jean-Paul (feu Gisèle Dostie), feu Lise (feu Marcel Desrochers), feu Roger (feu Anita Quirion), feu Noëlla (feu Jacques Fontaine), feu René (Andrée Lemire), feu Yvon (Monique Lanoie) et Nicole (Jean-Guy Léveillée). Il était également le beau-frère de (famille Gervais) : feu Fernand (feu Alice Watkins), Madeleine (feu André Mailhot), feu Charles (feu Marie-Paule Guilbert), Clément (Yolande Fortin), Guy (Réjeanne Desjardins) et Monique (Laurent Lessard). La famille tient à remercier le personnel du 1er étage du Domaine Saint-Dominique pour les très bons soins prodigués ainsi que pour leur dévouement, leur bienveillance et leur empathie. Votre présence a été un soutien et un réconfort inestimables. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org