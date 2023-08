SOUCY, Francine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Francine Soucy, survenu à Québec le 19 août 2023. Elle était la fille de feu Gabrielle Chénard et de feu Lionel Soucy. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François Beaulieu (Marjorie Thibault), Jean-Sébastien Beaulieu (Christine Paquet) et Frédéric Beaulieu; ses petits-enfants : Jérémy Beaulieu, Étienne Beaulieu et Damien Beaulieu; ses frères et ses sœurs: Serge Soucy (feu Diane Asselin), Francis Soucy (Line Bussières), Esther Soucy, feu Guy Soucy, Claire Soucy, Alain Soucy, Linda Soucy (Yvon Caron), Sylvie Soucy (Ghislain Roussel), Michel Soucy (Lynda Côté) et Judith Soucy (Daniel Rochette) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel soignant de l'hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.