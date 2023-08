Billie Eilish interrompt son concert pour aider des fans en détresse

Billie Eilish a dû prendre en main le confort et la sécurité de son public durant son concert surprise à Camden, et elle l’a fait avec aplomb.

Au beau milieu de sa tournée en Grande-Bretagne, la jeune star américaine a calé un concert dans une petite salle, l'Electric Ballroom de Camden, à Londres. Bien que l’annonce ait été faite trois jours avant, les billets sont partis en quelques minutes et des fans ont campé devant la salle. Sans doute certains étaient-ils épuisés. En tout cas, cela ajouté à la petitesse de la salle a provoqué des problèmes.

En effet, lors de ce concert intime, le 29 août, la chanteuse de 21 ans a interrompu son set à plusieurs reprises pour aider des fans en difficulté dans le public. Alors qu'elle chantait la troisième chanson de sa setlist de 20 titres, Therefore I Am, Billie Eilish s'est arrêtée pour prendre des nouvelles du public et demander à l'équipe de sécurité de distribuer de l'eau à la foule.

« Où est la sécurité ? Suis-je un membre de la sécurité maintenant ? » a-t-elle demandé.

« Je n'ai pas joué dans une petite salle depuis six ans. J'ai oublié comment faire... Je suis en train de faire une crise d'angoisse, a déclaré l'artiste inquiète. Cela m'a semblé être une bonne idée... Une fois... Vous avez l'air de vouloir mourir, faites un pas en arrière », a-t-elle prié le public un peu trop fervent.

Au fur et à mesure que la soirée avançait, la pression s’est accrue et Billie Eilish a interrompu le spectacle à nouveau, frustrée par le manque de sécurité de la petite salle. « Putain de merde, Louise. Personne ne me répond », a-t-elle crié dans le micro.

« Cela fait une minute qu'on n'a pas fait ça, dit-elle en invitant à nouveau la foule à reculer. Qui a besoin d'un inhalateur ? J'ai l'impression de faire du baby-sitting. Êtes-vous d'accord pour que je continue ? »

Pendant le concert, Billie Eilish a convié des invités spéciaux, Labrinth et Boygenius.