GIGUÈRE, Lucile



À la Maison Catherine de Longpré, le lundi 31 juillet 2023, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédée madame Lucile Giguère, épouse de feu Valérien Simard et fille de feu Léon Giguère et de feu Délima Carrier. Native de Sainte-Aurélie, elle a demeuré à Québec, puis à l'oiseau Bleu à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances à la salle du sous-sol de l'église, 159, Chemin des Bois Francs, Sainte-Aurélie, le samedi 2 septembre, à compter de 10h.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de La maison Roy & Giguère Inc. Elle était la soeur de : Victoire (Gilles Ratté), feu Colette (Jean La Roche) et feu Victor Giguère (Gertrude Allen). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Simard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église de Sainte-Aurélie.