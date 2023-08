TARDIF, Gisèle



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home à Sillery, le 25 août 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Gisèle Tardif. Elle était l'épouse de feu Camil Samson, fille de feu Édith Gagnon et de feu Georges Tardif. Autrefois de Cléricy, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Alain Dufour), Daniel (Josée Delagrave) et Mario (Lyne St-Pierre); ses petits-enfants : Gabriel (Anne-Sophie Godbout) et Jean-Dominique (Victoria Capistran); ses frères et sa sœur : feu Gilbert (Yvonne Dumas), feu Maurice (Fernande Bouchard), Charles-Henri (Diane Fredette) et Georgette Tardif; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson : Marcel (feu Francine Beaudry), feu Jean (feu Carmen Veilleux) et Pauline (Serge Longpré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 3e étage du Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com