DUMONTIER, André



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 23 août 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur André Dumontier, époux de dame Marie-Anna Bouchard. Il était le fils de feu dame Lucienne Roth et de feu monsieur Léonidas Dumontier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Anna, ses filles : Johanne (Nelson Michaud) et Hélène (Claude Laroche); ses petits-enfants : Marie-Hélène (Yannick Simard), Keven (Julie Blanchard), Simon, Alexandre (Morgane Doireau) et Jenny; ses arrière-petits-enfants : Elirose, Ophélie et Thomas; ses frères et sœurs : Roger, Yolande (feu Louis Pouliot), Louisette (feu Réal Fortier), Marie (Jean-Claude Michel) et Nicole (Jacques Jobin); sans oublier les enfants de Marie-Anna : Guylaine (Marcel Laberge) et Stéphane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard : feu Jean-Charles (Nicole Levasseur), Benoît (Françoise Moreau), Gilles, Richard (Diane Beaulieu) et Simon (Gilberte Harvey) ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et tous ses ami(e)s. Sa famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués à notre père. Merci à tous ceux qui sont venus en personne ou en visio conférence tout au long de son séjour à l'Hôpital afin qu'il ne se sente pas seul. Votre présence et vos messages lui ont été d'un grand réconfort. Merci infiniment. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca