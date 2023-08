FOURNIER, Gilles



À Saint-Malachie, le jeudi 24 août 2023 est décédé à l'âge de 58 ans, M. Gilles Fournier, fils de monsieur Paul-Henri Fournier et de feu Louisette Labrecque. Il demeurait à Saint-Malachie.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial en toute intimité. Il laisse dans le deuil son père Paul-Henri Fournier (feu Louisette Labrecque): ses frères et sœurs; François (Guylaine Pilote), Lyne (Jean Lacasse), Sylvie (Alain Turcotte), Guylaine (Denis Audet), Julien (Chantal Fortin), Nancy (Jérôme Roy) et Nathalie (Frédéric L-Goupil) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) 1310 1re Avenue, Québec (Québec), G1L 3L1. Si vous pensez au suicide, pour demander de l'aide composer le 1-866-appelle. Monsieur Fournier a été confié pour crémation à la Maison Funéraire :