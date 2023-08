FLAMAND, Jeannette



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 23 juillet 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Jeannette Flamand. Elle était l'épouse de monsieur Paul-Aimé Lortie, fille de feu dame Fernande Simoneau et de feu monsieur Philias Flamand. Native de Saint-Agapit de Lotbinière, elle demeurait à Brossard.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paul-Aimé; son beau-fils Luc (Luc Laramée); ses frères et sœurs : feu Fernand (feu Jeannine Croteau), feu Léopold (Odette Laliberté), feu Rose-Anna, feu Donat (Hélène Langlois), Suzanne (feu André Marois), Jacques (Monique Roberge), Liette (feu Guy Daunais), Carmen et Robert Monaghan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, en particulier celle des 50 dernières années, Denise Côté. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Docteur-Chevrier pour tous les bons soins prodigués.