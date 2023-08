PARADIS, Nicol



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 août 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Nicol Paradis, époux de feu madame Ginette Vallières. Il était le fils de feu monsieur Albert Paradis et de feu madame Gabrielle Croteau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Paradis laisse dans le deuil ses filles Josée (Martin) et Julie (Sébastien) ; ses petits-enfants : Maryanne, Jérôme, Alexandre, Olivier et Samuel ; ses frères et soeurs : Huguette (feu Robert), Cécile (Michel), René (Nicole) et Gaétan (Andrée) ; ses beaux-frères et belles-soeurs : Micheline, Michelle (Claude), Pierre (Carole) et Suzanne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs : Alexandre (Céline), Jeannette (feu Robert), Georges (feu Charlotte), Gilles (feu Claudette), Thérèse (feu Paul-Émile), Diane (feu Gilles) et Jean-Marc. Un remerciement spécial au personnel de l'urgence de l'Enfant-Jésus ainsi que celui de pneumologie et de cardiologie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.ca