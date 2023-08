Dominique Anglade devient professeure associée à HEC Montréal

L’ancienne cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, deviendra professeure associée et coleader à la Direction de la transition durable à HEC Montréal, dès le mois de septembre.

C’est l’institution qui en a fait l’annonce tôt jeudi matin par communiqué.

«En plus de mettre ses connaissances au bénéfice de la communauté étudiante, dont celle de l'École des dirigeants HEC Montréal, madame Anglade aidera l'École dans sa mission de former des leaders en gestion qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et au développement durable de la société», a indiqué HEC.

Son mandat consistera notamment à participer à l'élaboration de nouveaux cours, programmes et formations en matière de transition socioécologique destinés aux organisations, aux entreprises et à la communauté étudiante.

Dominique Anglade sera également responsable d’établir des liens à l'international avec d'autres institutions qui mènent des recherches dans le contexte de la lutte aux changements climatiques.

«J'ai l'intention de poursuivre mon engagement dans ce qui est le véritable défi du XXIe siècle à savoir la lutte et l'adaptation aux changements climatiques et la nécessaire transition écologique que l'on doit opérer en tant que société», a déclaré la principale intéressée au sujet de son nouveau mandat.

Mme Anglade est diplômée de Polytechnique Montréal et est détentrice d'un MBA HEC Montréal.

Elle a notamment travaillé chez Procter & Gamble, Nortel et McKinsey avant d’être présidente-directrice générale de Montréal International, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation ainsi que vice-première ministre du Québec et cheffe de parti.