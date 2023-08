«Du bitume et du vent» : un premier livre pour Vincent Vallières

Que ceux qui suivent Vincent Vallières sur Facebook se réjouissent : le chanteur publiera l’ensemble de ses récits de voyage à travers le Québec dans son premier livre Du bitume et du vent.

Ce premier livre de Vincent Vallières, dont la sortie est fixée au 15 octobre prochain, était espéré et attendu par ses nombreux abonnés Facebook. Car les chroniques composées de ses réflexions et de ses états d’âme publiées sur sa page lorsqu’il parcourait le Québec et la francophonie canadienne en solitaire - pour sa tournée solo Toute beauté n’est pas perdue - étaient chaque fois aimées, partagées et commentées par des centaines de personnes.

photo fournie par Editions Memoire d'encrier

Véritables déclarations d’amour aux villes et villages que l’artiste a visités, les histoires habilement rédigées par l’auteur-compositeur-interprète ont autant touché les habitants des lieux honorés que les lecteurs avides de découvertes. Le chanteur raconte avec douceur et poésie ses rencontres sur la route, de Natashquan à Victoria, en passant par Magog, Pont-Rouge et Yellowknife.

« Au cours des derniers mois, vous avez été nombreux.ses à me proposer l’idée de rassembler mes récits de tournée sur du papier », écrit l’artiste qui se dit fébrile de dévoiler cette publication à venir aux éditions Mémoire d’encrier.

« En plus des histoires que vous avez aimées, vous y trouverez une majorité de récits inédits ou grandement retravaillés ainsi que plusieurs photos du périple. Hâte de vous partager l’objet, j’y ai mis le meilleur de moi », ajoute celui qui mêle ici sa voix d’amoureux, de père, de citoyen et de témoin privilégié de la beauté dans les rencontres des gens du pays.