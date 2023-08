Du troisième lien avorté au tramway qui ne se fera peut-être pas: portrait d’une impuissance québécoise

Je n’ai jamais trop su ce que je pensais du troisième lien.

J’étais réservé devant ce projet, jusqu’à ce qu’un ami engagé à la CAQ m’explique qu’il s’agissait d’un projet essentiel pour la nation québécoise.

Sa théorie était la suivante: Montréal se détachera progressivement du Québec au cours du présent siècle.

Il s’agira d’une partition de fait. La différence identitaire de plus en plus forte entre la métropole et le reste du Québec entraînera à terme un redéploiement des francophones de la métropole vers la capitale, qui deviendra de fait la nouvelle métropole du Québec francophone.

Échec

Il fallait conséquemment offrir à Québec les infrastructures nécessaires pour lui permettre d’assumer cette vocation.

Je lui répondis qu’il s’agissait, à l’échelle de l’histoire, d’un nouveau recul pour les Québécois, qui après avoir perdu l’Amérique, puis le Canada, perdaient désormais leur métropole.

D’ailleurs, cette régression historique était visible dans l’évolution de notre nom comme peuple: nous étions d’abord des Français, puis au fil des siècles, nous sommes devenus des Canadiens, puis des Canadiens français, puis des Québécois, puis des Québécois francophones.

Cette évolution du langage était indissociable d’une régression géographique, même si le terme Québécois, au moment de la Révolution tranquille, témoignait de notre volonté de devenir maîtres chez nous.

Mon ami comprenait mes objections, mais insista: la politique doit tenir compte des réalités.

Ce repli stratégique permettra au peuple québécois de se refaire des forces, et il appartiendra à nos descendants de reprendre le territoire perdu.

Je n’étais pas d’accord avec lui, mais je comprenais son discours.

Puis le projet de troisième lien a avorté. J’étais surpris: si ce projet correspondait à une nécessité aussi vitale pour le Québec, pourquoi le sacrifier?

Et je me suis dit que les Québécois sont doués pour débattre pendant des années d’un projet qui se veut plus ou moins grandiose (alors qu’il ne s’agit finalement que d’une infrastructure publique) pour finalement conclure l’histoire en queue de poisson.

En sera-t-il de même pour le projet de tramway?

Je ne sais pas non plus s’il est nécessaire. Je veux bien croire ceux qui le jugent essentiel, même si j’entends les sceptiques.

L’essentiel est ailleurs pourtant: allons-nous encore une fois voir un grand projet s’effondrer alors que nous en avons parlé pendant des années?

Psychologie

Tout cela dérègle la psychologie collective et nous enfonce dans le sentiment de notre impuissance collective.

Finalement, notre histoire récente trouve sa métaphore dans le toit du stade.

Nous cherchons à toujours réparer quelque chose qui ne se répare pas vraiment, qui n’est plus vraiment utile non plus, et qui nous convainc sans qu’on ne le dise ainsi de notre incapacité de mener à terme des projets qui ailleurs, relèveraient de la simple évidence.

Je sais bien que les choses sont plus complexes, mais c’est pourtant ainsi qu’elles sont ressenties dans la conscience collective.