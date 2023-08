BLAIS, Yves



À l'Hôpital Fleurimont, le 16 juillet dernier est décédé à l'âge de 75 ans monsieur Yves Blais. Il était le fils de feu Victor Blais et de feu Lucienne Lamontagne. Il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Geneviève Couture), Caroline (Anthony Rehrmann) et Benoit (Annie-Claude Comtois); ses petits-enfants : Matis, Maddox, Alex, Sophie, François, Pierre-Étienne et Olivier. Il est allé rejoindre son frère feu Réjean (Gaétane Blanchet). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.