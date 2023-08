DALLAIRE, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 août 2023, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédé monsieur Yves Dallaire, époux de madame Charlotte Côté, fils de feu Alfred Dallaire et de feu Evangéline Huot. Originaire de Sillery, il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Martin (Cynthia Richard), Bernard (Nathalie Bouchard) et Philippe (Marianne Demers); sa petite-fille Annabelle Dallaire; ses frères et soeurs : feu Gilberte (feu Moe Markis), feu Lucille (feu Ed Messere), feu Colette (feu Eudore Labrie), feu Marie (feu Jean Simard), feu Pierrette (feu Robert St-Cyr), feu Gisèle (feu Raymond Villeneuve), Robert (Elise Bergeron), Andrée (feu Dave Penney) et Nicole (Claude Lapierre); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté : Richard (Mona Angers), feu Robert (feu Ghislaine Dupuis), Odette (feu Jean-Marc Tessier), Marc (Simone Labrecque), feu Yolande et Pauline (Paul Marquis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 7ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le vendredi 1er septembre 15 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".