Employée enfermée dans un congélateur pendant deux heures: amende salée pour une chaîne de restauration

La chaîne de restauration rapide britannique Prêt à Manger a écopé d’une amende salée équivalente à plus de 1,3 million $ après qu’une employée soit restée prise durant plus de deux heures dans un congélateur sans moyen de sortir.

«Cet incident montre que négliger les mesures de sécurité élémentaires peut avoir les conséquences les plus graves. Nous espérons que l’amende importante infligée par le tribunal servira d’avertissement à toutes les entreprises et empêchera que cela ne se reproduise», a martelé la conseillère Aicha Less, membre du cabinet chargé des communautés, de la protection du public et des licences, selon «The Guardian» mercredi.

En juillet 2021, une employée de Prêt à Manger, vêtue seulement d’un jeans et d’un t-shirt, était restée emprisonnée à l’intérieur d’une salle réfrigérée servant de congélateur, dont la température était fixée à -18°C.

Pour se protéger du froid soufflé à l’intérieur de la pièce, l’employée aurait tenté de se construire une couverture de fortune à l’aide de boîte de chocolatines, mais aurait dû abandonner par incapacité à déchirer le carton vu ses mains trop froides, aurait-elle confié à la cour de Westminster.

Ce n’est qu’au bout d’un peu plus de deux heures qu’elle aurait été retrouvée alors qu’elle peinait à respirer et qu’elle ne sentait plus ses bras ni ses jambes, avant d’être transportée à l’hôpital pour traiter son hypothermie, a relaté le journal britannique.

«Nous sommes extrêmement désolés pour l’expérience de notre collègue et comprenons à quel point cela a dû être pénible. [...] Suite à l'incident, nous avons revu tous nos systèmes existants et, le cas échéant, amélioré ces processus», a déclaré la chaîne, selon «The Guardian».

Or ce n’était pas la première fois que le restaurant éprouvait des difficultés avec le mécanisme d’ouverture de la porte du congélateur, qui aurait bloqué à de nombreuses reprises dans les 19 mois précédents, selon un rapport.

La chaîne de restauration a ainsi plaidé coupable de non-respect d’une des lois sur la santé et la sécurité au travail et écopé d’une amende de 800 000 livres sterling, l’équivalent de plus de 1,3 M$, en plus des coûts des procédures judiciaires, élevés à 23 667 livres – plus de 40 000 $.