PLANTE-MÉNARD, Keven



À Québec, le 23 août 2023, à l'âge de 25 ans, Keven Plante-Ménard nous a quittés. Ce dernier était fils de Marjolaine Ménard et de Stéphane Plante. La famille vous accueilleraà compter de 9 heures pour l'exposition et un dernier au revoir au centre commémoratifKeven laisse dans le deuil sa mère Marjolaine Ménard (Martin Masson et ses filles); son père Stéphane Plante (Liani Sanchez et ses enfants); sa sœur Marie-Lou Fontaine-Plante (Carlos Gonzalez); ses frères : Zackary Fontaine-Plante (Marie-Pier Simoneau), Raphaël Fontaine-Boisclair (Noémie Bilodeau); sa grand-mère maternelle Mme Denise Bernier (Benoit Lainé); sa grand-mère paternelle Mme Thérèse Delaunois; ses neveux : Carlos Elicel, Gaël et Ismaël, Mykel et Milan; sa filleule Léa-Rose; ses oncles : Frederic Ménard (Sophie Barrette) et Marc-André Ménard ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement Miguel, Tommy, Gab, Tommy Biss et sa fidèle compagne canine : Osiris.