BÉDARD, Gisèle



À l'Hôpital de Saint-Raymond, le 10 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Gisèle Bédard, épouse de feu monsieur Marcel Paquin, fille de feu monsieur Omer Bédard et de feu dame Blandine Gauthier. Elle demeurait à Portneuf et était native de Saint-Ubalde. La famille recevra les condoléances enL'inhumation suivra au cimetière de Deschambault. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Bédard laisse dans le deuil ses enfants : Denis, Réjean (Louise Matte), Carole (François Cantin) et Christiane; ses petits-enfants : Karolane et Lucien ainsi que leur mère Julie Bédard; ses frères et sœurs : Claude (Lyne Marcotte), feu Normand (Lise Auger), Clémence et Gilles (Huguette Genest); sa belle-sœur Monique Paquin (feu Florian Gartner) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, ses parents, son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. La famille tient à remercier son médecin de famille Dr Jean Frenette et le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/ Des formulaires seront disponibles à l'église.