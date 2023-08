PRÉVOST, Gemma Roy



Au Manoir de la Rivière, le 7 août 2023 à l'âge de 99 ans, est décédée Madame Gemma Roy. Elle a été entourée de l'amour de tous les siens. Elle nous a quittés pour rejoindre son époux Magella Prévost. Elle était la fille de feu dame Germaine Marquis et de feu monsieur Alfred Roy.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-François Prévost (Suzanne Paradis) ainsi que ses petites-filles : Mireille Prévost et Caroline Prévost (Edier Rios). Elle était l'heureuse arrière-grand-mère de Lohan et d'Alicia Rios Prévost. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur: Jean-Guy (Olyve Legendre), René et Laurette (Armando Gonzales); ses belles-soeurs et son beau-frère: Marie-Claire Royer (feu Rémi Prévost), Pierrette Ménard (feu Germain Prévost), Louise Prévost (feu Donald Martin), Aline Prévost (feu Marc Leblanc) et Hugues Prévost (feu Lucienne Côté). Ayant beaucoup aimé, elle laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs et son frère : Clémence (Simon Bélanger), Madeleine(Mark Golden) et Maurice ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Prévost : Donald, Jean-Marc (Pauline Bernier), Lucette (Philippe Roy) et Véronique (Edmond Joncas) qui l'ont tous précédée. La famille désire souligner le bel environnement de vie qu'a offert la résidence Les berges du Ruisseau pendant les 27 années de bonheur qu'elle y a vécues. Un merci spécial à tout le personnel du Manoir de la Rivière pour les bons soins, leur grande attention ainsi que tous les petits gestes de grande humanité prodigués à Gemma au cours des derniers mois de sa vie. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la société Alzheimer du Canada, https://alzheimer.ca/fr