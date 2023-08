OUELLET, Yvon



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 août 2023, à l'âge de 68 ans et 9 mois, est décédé monsieur Yvon Ouellet, époux de madame Lyne Boulay. Fils de feu dame Marie-Rose Ouellet et de feu monsieur Alfred Ouellet, il demeurait à L'Islet. Il était le frère et le beau-frère de : feu Léopold (Françoise Gagnon - feu Ferdinand Dionne), feu Marcel, Madeleine (feu Serge Roy), feu Annette, feu Cécile (feu Jean-Roch Drolet), Adrienne, Mariette (feu Jean-Marie Thibault), Louisette (feu Rosaire Blanchette), Julien (Hélène Pelletier) et Julienne (Roger Blais). Sont aussi affectés par son départ, sa belle-mère Isabelle Jean (feu Paul Boulay); sa belle-sœur Sylvie Charron (feu Gilles Boulay); ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur support, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 10h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.