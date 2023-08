LEMAY, Rachel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 août 2023, à l'âge de 43 ans est décédée madame Rachel Lemay, fille bien-aimée de Lise et Roger Lemay. Elle demeurait à Ste-Croix-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil outre ses parents, son frère Stéphane, ses oncles et tantes : feu Roland Lemay, Madeleine (feu Jean-Luc Poulin), feu Jean-Clément, René (Laureen Murdock), feu Ginette, feu Léo (Christiane Paradis), Gérald (Francine Brousseau); feu Antoine, feu Gilles, Maurice (Louise Lafleur), Florent, Denis (Carole Otis), Michel (Johanne), Denise (Alain Vaillancourt), Yvon Lamontagne (Carole Dubois), André Lavoie (Martine), plusieurs neveux et nièces, cousins cousines et ami(e)s. Un grand merci à l'équipe d'hémodialyse et des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués à Rachel.où la famille vous accueillera à compter de 9h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la