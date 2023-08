GIMS à la SuperFrancoFête 2023 : « Le français ne s’éteint pas, il s’étend »

Si le français perd petit à petit du terrain dans notre province, l’artiste de renommée mondiale, GIMS, est d’avis que notre langue se fait une place de choix sur la scène mondiale grâce aux plateformes de streaming.

Dans une entrevue exclusive accordée au Journal lors de son arrivée à Québec, mercredi, en vue de sa présence comme animateur et tête d’affiche de la SuperFrancoFête 2023, le chanteur/rappeur GIMS s’est ouvert sur la situation du français à l’échelle mondiale.

« Je ne crois pas que la langue s’éteigne, au contraire, je crois qu’elle est en train de s’étendre », avance le premier rappeur francophone de l’histoire à avoir rempli le Stade de France pour un spectacle. « Avec les réseaux sociaux et les plateformes [de streaming], la musique française voyage beaucoup partout dans le monde », note calmement GIMS, campé derrière ses lunettes fumées.

Les Américains apprennent de GIMS

Depuis déjà plusieurs années, les textes du chanteur français d’origines congolaises sont utilisés par l’American Association of Teachers of French (AATF), dans le but de véhiculer la langue française aux États-Unis. Kristen Phillips, une enseignante du New Jersey, se plaît à enseigner le français à l’aide des rythmes entraînants de GIMS lors des conférences de l’AATF.

« Travaillez la compréhension orale et écrite, révisez et pratiquez la grammaire [...] le tout au rythme de la musique tendance de GIMS », peut-on lire dans le cursus de la conférence.

« Ça fait chaud au cœur, c’est vraiment intéressant comme initiative », laisse humblement tomber le principal intéressé.

L’accent québécois vu par GIMS

Au début du mois d’août, Gad Saad, un professeur à l’Université Concordia, a mentionné sur le ballado The Joe Rogan Experience que « le français québécois est un affront à la dignité humaine ». Selon GIMS, c’est tout le contraire.

« Nous sommes tous liés intrinsèquement par la francophonie », note l’artiste, en parlant de toutes les nations francophones du monde. « Moi je trouve justement que c’est intéressant d’entendre les accents et les nuances; c’est une grande richesse », affirme-t-il.

GIMS croit d’ailleurs que le rap québécois a le potentiel de percer le marché américain.

« Je crois que c’est eux [les rappeurs québécois] qui sont en mesure d’amener la langue française aux États-Unis », analyse le chanteur certifié diamant. « Il faut amener quelque chose de différent quand on va là-bas; c’est un grand pays avec beaucoup d’artistes, donc il ne faut pas faire l’erreur de chanter en anglais si on veut percer [aux États-Unis].»

GIMS animera le Grand spectacle de la SuperFrancoFête, ce soir à l’Agora du Port de Québec, en compagnie de Roch Voisine, Cœur de Pirate et Mentissa. Il sera également en prestation vendredi, au même endroit, pour un spectacle sous les étoiles.