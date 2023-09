Hébergement: la nouvelle loi sur Airbnb manquerait de mordant

Finis les numéros bidon comme 123 456 sur les annonces de logement sur Airbnb... en théorie. Même en resserrant les règles du jeu, la loi pour lutter contre l’hébergement touristique illégal manque de mordant, selon des intervenants du milieu.

• À lire aussi: «Un coup de vis qui est très sérieux»: Québec veut forcer des plateformes d'hébergement comme Airbnb à respecter les lois

• À lire aussi: Airbnb: des propriétaires n'hésitent pas à contourner les règles pour louer illégalement leur logement

• À lire aussi: Plateformes de location à court terme: plusieurs grandes villes serrent la vis

« Ils n’ont pas pris le taureau par les cornes », dénonce Éric Michaud, coordonnateur au comité logement Ville-Marie.

À partir de vendredi, il sera interdit pour les plateformes numériques d’afficher des annonces sans certification valide, sous peine de s’exposer à des amendes de 100 000 $ par annonce.

Il était déjà illégal de louer un logement à court terme sans s’enregistrer auprès d’une institution reconnue par Québec.

Migration

« On observe une migration vers la location à long terme », explique Éric Michaud, qui croit que Québec aurait dû saisir l’occasion pour bannir la location de 31 jours ou plus.

« C’est une porte ouverte aux fraudeurs qui annoncent de la location à long terme, mais qui, dans les faits, font dans la location à court terme », dit-il.

À Montréal, plus de 8500 annonces sont affichées sur Airbnb, dont plus de la moitié sont illégales, selon le site Inside Airbnb.

Cloé St-Hilaire, chercheuse

Le registre des établissements d’hébergement touristique et de leurs numéros publics n’est toujours pas public, déplore pour sa part la chercheuse Cloé St-Hilaire.

« On a des questions sans réponse en ce qui concerne les résidences principales. Qui a pu avoir les permis ? Est-ce que ce sont réellement des résidences principales », ajoute la doctorante à l’Université de Waterloo et membre du groupe de recherche en politiques et gouvernance urbaine à l’Université McGill.

Défi pratique

Pour elle, l’entrée en vigueur sera un « défi pratique » entre autres pour Revenu Québec, chargé de veiller au respect de la loi.

« On s’attend à ce qu’il y ait plus de surveillance, qu’il y ait plus de ressources pour vérifier les annonces », souligne l’universitaire.

« Revenu Québec, ils sont en sous-effectifs. Quand on fait des plaintes, on n’est pas capable d’avoir un vrai suivi », souligne M. Michaud.

Revenu Québec a refusé de donner des informations concernant les moyens qui seront mis en place pour faire appliquer la loi. Airbnb n’a pas répondu à nos demandes.