8558 profs manquants? On s’en est fait passer une p’tite vite!

Quand j’étais jeune et que je faisais une gaffe, j’attendais souvent avant de le dire à mes parents.

Idéalement, je cherchais une bonne nouvelle à annoncer en même temps.

Par exemple, quand j’avais un très mauvais résultat à un examen, j’attendais d’avoir une bonne note dans une autre matière.

Je parlais de ma bonne note en arrivant à la maison.

Je parlais ensuite de mon échec.

Avec le temps, j’ai réalisé toutefois que mes parents n’étaient pas dupes. La mauvaise nouvelle chassait quand même la bonne.

J’ai affiné ma stratégie: j’allais au-devant de la mauvaise nouvelle!

Je leur disais que l’examen avait tellement mal été que j’étais sûr de couler, mais que finalement j’avais réussi à passer...

Inévitablement, mes parents voyaient clair dans mon jeu et me demandaient: mais pourquoi n’étais-tu pas plus prêt?

Ouin... bonne question!

Une tactique de la CAQ

Vous vous imaginez que la stratégie de Bernard Drainville sur les enseignants qui manquent à l’appel n’est pas vraiment surprenante.

D’abord une bonne nouvelle, avant la mauvaise: mercredi dernier, le ministre de l’Éducation a coulé de l’information sur l’interdiction du cellulaire en classe. Une annonce que plusieurs attendaient avec impatience.

Plus tard, dans cette même journée, il arrivait en point de presse pour annoncer la mauvaise nouvelle! Il manque 8558 enseignants.

Mais bon, il disait déjà que les chiffres n’étaient même pas à jour.

En fait, à la rentrée, il ne manquait plus que 1800 enseignants!

«La pénurie de professeurs moins pire que prévu», titrait La Presse, cette semaine.

C’est un bien meilleur titre, non? S’il n’était pas allé au-devant de la mauvaise nouvelle, on aurait sûrement vu des titres comme: «Il manque plus de 1800 enseignants!!»

Parler des enjeux de fonds

Mais la question demeure: pourquoi n’étions-nous pas mieux préparés?

Ce n’est pas normal qu’au cours des dernières semaines des enseignants se soient battus pour trouver un emploi.

On a tous entendu des histoires de gens qualifiés et formés ou d’autres avec de l’expérience, mais sans le brevet d’enseignant. Des hommes et des femmes qui ont dû faire des pieds et des mains pour travailler dans une école.

On peut blâmer les centres de services scolaires (CSS) pour leur gestion kafkaïenne. Après, ce sont des créatures de la CAQ...

Ces CSS ont-ils voulu faire un coup de cochon au ministre en lui donnant des chiffres gonflés?

Parce que certains dans le milieu ont vu un ministre qui ne comprenait pas comment fonctionne son réseau.

Une occasion manquée

Sur le plan de la communication, le ministre a clairement perdu une belle occasion.

Il aurait pu expliquer en quoi les pouvoirs qu’il veut s’octroyer dans son projet de loi 23 auraient changé les choses.

Il aurait pu montrer à son réseau qu’il comprend ce qui s’y passe.

Enfin, il aurait pu aussi envoyer le message à la population qu’il a les mains sur le gouvernail du gros paquebot et qu’on peut lui faire confiance...